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Bilecik'te üniversite öğrencileri yemekleri yaparak öğreniyor

28.01.2025 - 11:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bilecik'te üniversite öğrencileri yemekleri yaparak öğreniyor

Bilecik'in Söğüt ilçesinde Meslek Yüksekokulunda eğitim gören üniversite öğrencileri 'Hızlı Yemek Restoran Uygulamaları' sayesinde yaparak öğreniyorlar.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesine bağlı Söğüt Meslek Yüksekokulunda sektörel iş birliklerini güçlendirme hedefiyle 'Hızlı Yemek Restoran Uygulamaları' dersini hayata geçirildi. Şeyh Edebali Üniversitesine Öğretim Görevlisi Merve Bilir tarafından yürütülen dersler, öğrencilere sektörde ihtiyaç duyulan bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra pratik deneyim elde etme imkânı da sundu.

Bilecikte üniversite öğrencileri yemekleri yaparak öğreniyor

Ders süresince, bir döner şirketi temsilcileri tarafından öğrencilere yönelik sektörel bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Bu seminerlerde, sektör profesyonelleri öğrencilere staj imkanları, operasyonel süreçler ve müşteri ilişkileri gibi konularda rehberlik etti.
Bu iş birliği, öğrencilerin operasyon yönetimi, müşteri memnuniyeti ve hijyen standartları gibi konularda sektörel deneyim kazanmalarına ve kariyer hedeflerine ulaşmalarına destek oluyor.

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