Bilecik’te kadınların elinde atıklar hazineye dönüşüyor: Tekstil atıkları yeniden hayat buluyor yarışması başladı! İşte başvuru şartları ve tarihi

Bilecik, çevreci ve üretken kadınların yeteneklerini sergileyeceği dev bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından başlatılan "Tekstil Atıkları Yeniden Hayat Buluyor Yarışması" ile sandıklarda bekleyen kumaşlar bez oyuncaktan elbiseye, önlükten çantaya kadar farklı ürünlere dönüşecek.

Bilecik Yarın Gazetesi'ndeki habere göre sıfır atık bilincini evlere taşımayı hedefleyen yarışmada, kadınların yaratıcılığı hem çevre kirliliğini azaltacak hem de ödüllendirilecek. Son teslim tarihinin 22 Mayıs olduğu duyurulan bu yarışma, Bilecik’te şimdiden büyük heyecan yarattı!

ATIKTAN ÜRETİME: YARIŞMANIN DETAYLARI

"Sıfır Atık Projesi"nin en renkli halkası olan bu yarışmada katılımcıları neler bekliyor?

Üçlü Set Kuralı: Katılımcıların tekstil atıklarını kullanarak üç farklı ürün (örneğin: bir bez oyuncak, bir elbise ve bir mutfak önlüğü gibi) üretmeleri gerekiyor. Puanlama bu üç ürünün bir bütün olarak oluşturduğu proje üzerinden yapılacak.

Üretim Kültürü: Yarışma, sadece geri dönüşümü değil, unutulmaya yüz tutmuş el emeği üretim kültürünü ve ev ekonomisini canlandırmayı hedefliyor.

Kadınların Gücü: Organizasyon, kadınların çevre yönetimi süreçlerine aktif katılımını sağlayarak toplumsal bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

TAKVİMDE KRİTİK GÜNLER: NEREYE, NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Yarışmaya katılmak isteyenlerin ajandasına not etmesi gereken önemli tarihler:

Son Teslim Tarihi: 22 Mayıs 2026. Teslim Noktaları: İl merkezinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne, ilçelerde ise Milli Emlak Şefliklerine başvurulabilecek. Değerlendirme: Haziran ayında uzman bir komisyon tarafından puanlama yapılacak. Ödül Töreni: Dereceye giren isimler, 2026 Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında ödüllerine kavuşacak.

SIFIR ATIK VE GELECEK VİZYONU

Bilecik İl Müdürlüğü, bu projeyle doğal kaynakların korunması ve kirliliğin azaltılması konusunda somut bir adım atarken, "gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya" mirasını hedefliyor. Atıkların çöp değil, birer ham madde olduğu gerçeği bu yarışmayla bir kez daha kanıtlanacak.