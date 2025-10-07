Bilecik'te domates üretimi! Hem sofralık hem de salçalık yapılıyor

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Sarıyazı Köyü'nde düzenlenen domates hasadı programına katıldı. Vali Sözer burada yaptığı konuşmada, "İlimiz genelinde 14 bin 400 dekar alanda sofralık, 2 bin 608 dekar alanda salçalık domates üretimi yapılmakta olup, toplam üretim miktarımız 115 bin 833 tondur. Domates üretiminde en büyük payı 10 bin 660 dekar alanla Osmaneli ilçemiz oluşturmaktadır" dedi.

Vali salça kazanı başına geçti

Hasat programının ardından köyde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Sözeri geleneksel yöntemlerle salça yapan köylülerin yanına giderek kazan başına geçti. Bilecik'te adeta bir kültür haline gelen salça yapımının, sofralarımızı bereketlendiren önemli bir üretim faaliyeti olduğunu ifade eden Vali Sözer, vatandaşlarla sohbet ederek üretim sürecine eşlik etti.

Program renkli görüntülere sahne olurken, Sarıyazı'da hem üreticiler hem de köy halkı için anlamlı bir buluşma oldu.