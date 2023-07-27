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Bilecik'te akılalmaz olay! Kuyuya düşen 2 kişiden 1'i öldü, siyanür tespiti sonrası 41 kişi gözlem altında

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bir evin bahçesindeki kuyuya düştüğü öne sürülen 2 kişiden Nihat Kalkandelen (34) hayatını kaybetti, Abdullah Alkan (67) ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kuyuda hidrojen siyanür tespit edilirken, 41 kişi tedbir amaçlı gözlem altına alındı.

27.07.2023 - 15:04 | | BİLECİK, (DHA)
Bilecik'te akılalmaz olay! Kuyuya düşen 2 kişiden 1'i öldü, siyanür tespiti sonrası 41 kişi gözlem altında

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Camicedit Mahallesi Satuk Buğra Han Sokak'ta meydana geldi. 2 kişinin bir evin bahçesindeki kuyuya düştüğü ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kuyudan çıkarılan Abdullah Alkan, Bozüyük Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun koku gelmesi üzerine yaptıkları ölçümde, kuyuda yüksek miktarda hidrojen siyanür tespit eden ekipler, çalışmalara ara vererek AFAD'a haber verdi. Bölgeye gelip gaz maskeleriyle kuyuya inen AFAD ekipleri, Nihat Kalkandelen'in cansız bedenine ulaştı. İlk incelemede, siyanür nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Kalkandere’nin cenazesi, otopsi için Osmaneli Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bilecikte akılalmaz olay Kuyuya düşen 2 kişiden 1i öldü, siyanür tespiti sonrası 41 kişi gözlem altında

Öte yandan Abdullah Alkan'ı kurtarmak isteyen bir kişide görülen semptomlar üzerine olay yerinde bulunan AFAD, itfaiye ve sağlık personelin de aralarında olduğu 40 kişi, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) prosedürü çerçevesinde tedbir amaçlı Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gözlem altına alındı.

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