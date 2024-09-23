GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Bilecik'te 53 bin adet dolu makaron ele geçirildi! Operasyon düzenlendi

Bilecik'te 53 bin adet dolu makaron ele geçirildi! Operasyon düzenlendi

Bilecik'te jandarmanın yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta 53 bin adet dolu makaron ele geçirildi.

23.09.2024 - 11:02 | | İHA
Bilecik'te 53 bin adet dolu makaron ele geçirildi! Operasyon düzenlendi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bilecik-Bursa karayolunda gece yarısı 02:30'da sıralarında durdurdukları bir araç sürücüsü E.S.'nin hareketlerinde şüphelendiler. Ardından araçta yapılan incelemelerde bagaj kısmında görülecek şekilde tütün mamulleri görülmesi üzerine hemen adli arama kararı alındı. Alınan karar sonrasında araçta 53 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Jandarma tüm ürünlere el koyarken, olayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNCEL HABERLER

İkinci el araç satışlarında güvenli ödeme yöntemi: Mağduriyetlerin önüne geçecek: 27 Eylül'de yürürlüğe giriyor

İkinci el araç satışlarında güvenli ödeme yöntemi: Mağduriyetlerin önüne geçecek: 27 Eylül'de yürürlüğe giriyor

Eski ehliyetler geçersiz sayılacak! Son tarih verildi

Eski ehliyetler geçersiz sayılacak! Son tarih verildi

Bakan Tunç'tan Narin cinayeti soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Hesap verecekler

Bakan Tunç'tan Narin cinayeti soruşturmasına ilişkin yeni açıklama: Hesap verecekler