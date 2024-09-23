Bilecik'te 53 bin adet dolu makaron ele geçirildi! Operasyon düzenlendi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bilecik-Bursa karayolunda gece yarısı 02:30'da sıralarında durdurdukları bir araç sürücüsü E.S.'nin hareketlerinde şüphelendiler. Ardından araçta yapılan incelemelerde bagaj kısmında görülecek şekilde tütün mamulleri görülmesi üzerine hemen adli arama kararı alındı. Alınan karar sonrasında araçta 53 bin adet dolu makaron ele geçirildi. Jandarma tüm ürünlere el koyarken, olayla ilgili inceleme başlattı.