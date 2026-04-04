Bilecik'in ilçesinden geçecek! Hızlı tren müjdesi verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve Osmaneli-Yenişehir-Bursa-Bandırma güzergâhında planlanan 201 kilometre uzunluğundaki hızlı tren hattı projesinde çalışmalar aralıksız sürüyor. Saatte 250 kilometre tasarım hızına uygun şekilde projelendirilen hat kapsamında 25 tünel ve 16 viyadük inşa edileceği, projenin tamamlanmasıyla birlikte yılda yaklaşık 30 milyon yolcuya hizmet verilmesinin hedeflendiği bildirildi. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Osmaneli-Bursa-Bandırma Yüksek Hızlı Tren hattında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Bölgenin ulaşım altyapısını güçlendirmesi ve ekonomik gelişimine önemli katkı sağlaması beklenen projede çalışmaların son aşamaya geldiği ifade edildi.

Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, "Bu proje sadece ulaşım değil, aynı zamanda Osmaneli'nin ve bölgemizin ekonomik geleceği için de büyük bir yatırımdır. Çalışmaların geldiği noktadan memnunuz ve süreci yakından takip ediyoruz" dedi.