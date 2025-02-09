Bıldırcın Kebabı, coğrafi işaret tescili almaya hak kazandı!

Bilecik'in en özel lezzetleri arasında yer alan Bıldırcın Kebabı, ilin coğrafi işaretli ürünleri arasına girdi. 25 Mart 2024 tarihinde Bıldırcın Kebabı için Türk Patent Kurumuna coğrafi işaret tescili yapılmıştı. Türk Patent Kurumu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmelerin ardından Bıldırcın Kebabı, 190 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde tescil almaya hak kazanan ürünler arasında yerini aldı.





Bilecik'in coğrafi tescil almış meşhur Pazaryeri Helvası, Bilecik Şerbetçiotu, Bozüyük Mercimekli Mantısı, Osmaneli Ayva Lokumu, Osmaneli Karpuzu, Osmaneli Lefke Taşı, Çukurören Biberi, Lefke Bezi'nin ardından Bıldırcın Kebabı Bilecik'in 9'uncu tescilli ürünü olma özelliği kazandı.