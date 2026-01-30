Bikinili birini görmek orucu bozar mı?

Haberin Devamı

Muhafazakar yapısıyla bilinen Diyanet’te kadın müftü yardımcısı pek alışılmış bir şey değil. İstanbul Müftü Yardımcısı Kadriye Avcı Erdemli, bu anlamda ilklerden biri... Ramazan’da hummalı bir şekilde çalışan Erdemli, oruçla ilgili kendilerine yöneltilen ilginç soruları bizimle paylaştı. İşte o sorular ve şaşırtan yanıtları...



İstanbul’un Müftü Yardımcısı Kadriye Avcı Erdemli, Ankara İlahiyat Fakültesi mezunu, yüksek lisans sahibi... Kadın ve boşanma konusunda yaptığı çalışmalarla biliniyor. Uzun yıllar vaizeler yaptıktan sonra Müftü Yardımcısı olarak atandı. Bu atama ilk başlarda garipsense de, süreç içerisinde hem kendi kurumunda hem de bunu garipseyen çevrelerce kabul gördü. Erdemli, ramazanla ilgili sıkça sorulan soruları VATAN için yanıtladı.



- Oruç tutarken diyet yapmak günah mıdır?



Doktor kontrolünde diyet yapılmasında sakınca olmaz. Diyet, vücudu oruç tutamayacak kadar zayıf düşürmemeli. Gıdasız kalarak diğer günlerin orucunu tutamayacak duruma gelinirse diyet yapmak doğru olmaz.



- Ramazan ayında oruç tutan biri, içkili bir ortamda bulunabilir mi? İçkili ortamlarda bulunmak orucu sakatlar mı?



İçki dinen haramdır. Orucunu Ramazan-ı Şerif’in kutsallığını gözeterek samimiyetle tutmuş biri, zarureten içkili mekanda bulunursa tuttuğu oruç zarar görmez. Keyfi olarak içkili yerlerde bulunmak orucun ruhuna uygun düşmez.



- Sigarayla oruç açmak, orucu sakatlar mı?



Sigara ile oruç açan kişinin orucu bozulmaz. Orucun kabulünü Yüce Allah bilir. İslam’a göre; bir şey tıbben sakıncalı ise, dinen de sakıncalıdır.”



- Kadınlar, erkeklerin arkasında saf tutup namaza durabilir mi?



Kadınlar erkeklerin arkasında namaza durabilir. Hz. Peygamber zamanında kadınlar için ayrılmış bugünkü gibi yerler yoktu. Kadınlar cemaatin arkasında namaz kılıyordu.



- Hristiyan veya Musevi bir kişinin verdiği iftar veya sahur yemeği caiz midir?



Hristiyan veya Musevi bir kişinin verdiği Ramazan yemeğinde şayet içki ve domuz eti yoksa yenir, caizdir.



-Sahura kalkmadan veya niyet etmeden de oruç tutulur mu?



Sahura kalkmak sevaptır. Ancak sahura kalkmayan, kalkamayan biri niyet ederek orucunu tutabilir. Kişi, sahura kalkmamış, niyet etmeyi de unutmuş buna rağmen oruç tutmak istiyorsa yine tutabilir. Niyet etmek dil ile olduğu gibi kalple de olur. Oruç tutmayı kalbinden geçiren oruca niyet etmiş sayılır.



- Türbe ziyaretleri var mıdır? Bu işin doğrusu nasıl olmalı? Yüz sürmek, ağlamak dinimize uygun mudur?



Türbe ve kabir ziyaretlerinin amacı, hayatın sonunu görebilmek ve herkesin birgün öleceğini düşünmektir. Hz. Peygamber “kabirleri ziyaret ediniz ve ibret alınız” buyuruyor. İnsanlar, kabirleri ziyaret edip, saygı gösterirlerse dinen mahzuru olmaz. Yanlış olan bu kabirlerden medet ummaktır.



- Evli çiftler iftar ve imsak saatleri arasında cinsel ilişkiye girebilir mi?



Evli çiftler iftar ve imsak arasında cinsel ilişkide bulunabilir. Cinsel ilişki, oruçlu olunan sürede yasaktır.



- Sahurunu yaptıktan sonra uykuya dalan ve uyandığında abdesti bozulan birinin orucu bozulmuş mudur? Abdest alarak orucuna devam edebilir mi?



Uykusunda boy abdesti bozulan kişi kalkar kalkmaz boy (gusül abdestini) alarak orucuna devam edebilir. Abdest alırken suyun, boğazına ve genzine kaçmamasına dikkat etmelidir.



- Teravih namazı dinimiz de var mı, özelliği nedir?



Teravih, Ramazan’a özeldir. Yatsı namazından sonra, kılınır. Hz. Peygamber’in de kıldığını biliyoruz. İki veya dört rekatta bir selam verilerek, 20 rekat olarak kılınır. Yirmi rekat kılmakta zorlanan kişiler, hiç kılmamak yerine sekiz rekat kılabilir.



- Tiryakiler Ramazan’da nikotin bandı takıp oruç tutuyor, bu davranış cazi midir?



Nikotin bandının, vücuda herhangi bir zararı olmadığı tıbben kanıtlanmışsa sadece sigara içme isteğini kesiyorsa oruca zarar vermez. Ancak oruç tutanlar tiryaki bile olsa bu tür şeylerden medet ummak yerine iradeli davranması daha uygun olur.



Diş fırçalamak orucu bozmaz!



- Çıplak birini gördüğümüzde orucumuz bozulur mu?



Denize giren kişinin bir taraftan kendi kıyafeti ibadet adabına, Ramazan’ın ruhuna uygun bir kıyafet olmalı. Diğer taraftan gözünü haramdan koruması, çıplak birine bakmaması gerekir. Bu, Müslüman erkekler için de kadınlar için de dikkat edilmesi gereken bir husustur.



- Diş fırçalamak orucu bozar mı?



İslam’ın doğduğu yıllarda dişler, fırça ile değil, misvak ile temizleniyordu. Diş fırçası da misvak görevi yaptığından dolayı kuru veya ıslak fırça ile dişleri fırçalamak da orucu bozmaz. Macun kullanmak ise boğaza kaçırmamak kaydıyla orucu bozmamakla birlikte, diş macununu ihtiyaten kullanmamak daha iyidir. Diş macunuyla fırçalamayı sahurda yapmak tedbirli bir davranış olur.



- Diş çektirmek ve diş kanaması orucu bozar mı?



Diş çektirmek orucu bozmaz. Ancak dişin çekildiği yerden çıkan kan, karıştığı tükürüğün yarısından çok olur ve yutulursa orucu bozar.



Kadriye Avcı Erdemli kimdir



1964 Adana-Kozan’da doğdu. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 1993’te “İslam Aile Hukuku’nda Kadının Şahitliği” konulu tezi ile yüksek lisansını tamamladı. İstanbul’un birçok bölgesinde vaizlik yaptıktan sonra, 2006’da İstanbul İl Müftü Yardımcılığı’na atandı. Erdemli’nin; “Feminizm’e İslam’ın Bakışı”, “Kadın Estetik Bakış Açısının Eve Yansıması”, “Hac’da Kadın”, “İslam’da Kadın” gibi yayımlanmış; “Hürmet-i Musahare ve Sosyal Münasebetler”, “Zamanın Değişmesi ve Örf” gibi konularda araştırmaları bulunuyor.