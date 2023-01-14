Biden F-16 satışı için onay istedi

Amerikan merkezli “The Wall Street Journal” gazetesi, Joe Biden yönetiminin Kongre’den, Türkiye’ye 20 milyar dolarlık yeni F-16 savaş uçağı satışına onay vermesini isteyeceğini yazmıştı. Biden yönetiminin, aynı zamanda Yunanistan’a yeni parti F-35 savaş uçağı satışı için de Kongre’den onay almaya hazırlandığı belirtilmişti. Ancak Amerikalı yetkililer, Kongre’nin onayının, Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımına onay vermesine bağlı olacağını da öne sürdü.

Hürriyet'in haberine göre; Biden yönetiminin, bir yıldan fazla süredir üzerinde çalıştığı satış, 40 yeni F-16 uçağının yanı sıra Türkiye’nin elindeki 79 adet F-16’nın yenilenmesine yönelik kitleri kapsıyor. Öte yandan Kongre’den onayın istenmesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Washington’a yapacağı ziyaretle aynı zamana rastlıyor. Türkiye’ye satılacak silah paketinin içerisinde, 900’den fazla havadan havaya füze ve 800 bombanın da olduğu belirtiliyor.

Öte yandan Kongre’den Yunan hükümetinin geçtiğimiz Haziran ayında ABD’den talep ettiği 30 yeni F-35’in satışına ilişkin onay isteneceği de haberde vurgulandı. Yetkililer, iki ülkeye yapılacak satışlara ilişkin onay başvurusunun zamanlamasının tamamen tesadüf olduğunu ileri sürerken, bunun, sadece Türkiye’ye F-16 satılması halinde Atina’nın itirazlarının önüne geçmek amacıyla aynı zamana denk getirildiği de söyleniyor.