Biberonuna tiner ve çamaşır suyu koyarak öldürdüğü Yunus Emre bebeğin annesinin ifadesi ortaya çıktı

Esenler'de Dilek Ç., 2 yaşındaki bebeğinin biberonuna tiner koyup içirdi. Hastaneye kaldırılan bebek 2 ay sonra hayatını kaybetti. Anne ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BEBEK EVDE FENALAŞINCA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Olay, 26 Eylül Perşembe günü Esenler'de meydana geldi. İddialara göre, Kırıkkale'de yaşayan Dilek Ç. (23) sevgilisi Y.E. ile evlilik dışı çocukları oldu. Baba Y.E.nin kendisine ve çocuğuna sahip çıkmaması üzerine Dilek Ç., İstanbul'a akrabalarının yanına geldi. Olay günü Bağcılar'da bir parkta olan anne bebeğin biberonuna tiner koydu. 2 yaşındaki Emre Ç. biberondaki tineri içti. Anne bebekle birlikte Esenler'deki akrabalarının evine gitti. Bebek evde fenalaşınca Fatih'te bir hastaneye götürüldü. Yoğun bakımda 2 ay kalan çocuk dün hastanede hayatını kaybetti.

ANNE TUTUKLANDI

Çocuğun kimyasal zehirlenme ile hastaneye götürülmesi üzerine polis ekipleri anne ve babayı gözaltına aldı. Polis merkezinde yapılan sorguda annenin çocuğunun evlilik dışı dünyaya geldiğini ve babasının sahip çıkmadığı için bunalıma girdiğini ve bu olayı gerçekleştirdiğin söylediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen anne tutuklanarak cezaevine gönderilirken baba adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

“İNTİHAR EDECEKTİM BAŞARAMADIM”

Bebeğin zehirlenerek öldürüldüğünün tespit edilmesinin ardından anne Dilek Çiçek ve baba Yılmaz Efe dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Çiçek ifadesinde, ablasının evinde oldukları sırada biberona tiner koyarak bebeğine içirdiğini itiraf etti. Tineri bebeğine içirdikten sonra kendisinin de intihar etmek istediğini söyleyen Dilek Çiçek, “Ancak başaramadım” dedi. Anne ayrıca kendisine de bebeğe de kimsenin sahip çıkmadığı için bunalıma girdiğini söyledi. Baba Yılmaz Efe ise Dilek Çiçek’in psikolojisinin bozuk olduğunu, bebeğin annesi ile birlikte yaşadığını yaşanan olaylardan haberi olmadığını söyledi.