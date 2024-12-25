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Beyoğlu’ndaki İSPARK’ın kolonları çatladı, otopark boşaltıldı

İstanbul Beyoğlu Tepebaşı'nda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait İSPARK otoparkının kolonları çatladı. Çatlama sonrası otopark boşaltıldı.

25.12.2024 - 23:47 | | İHA
Beyoğlu’ndaki İSPARK’ın kolonları çatladı, otopark boşaltıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Beyoğlu’ndaki İstanbul Otopark İşletmeleri Ticaret A.Ş’nin (İSPARK), kolonları çatladı. Dün ve bugün yaşanan çatlama sonrası otopark, belediye tarafından boşaltıldı. Kolanları çatlayan İSPARK’tan görüntüler vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Öte yandan otoparkın kolanlarında meydana gelen çatlamaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Dün ve bugün Beyoğlu Tepebaşı Otoparkı’nda birkaç noktada gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bina ve otoparkın boşaltılması kararı alınmıştır. İlgili uzman ekiplerce belirlenecek eylem planı kapsamında söz konusu yapıya ilişkin gerekli tüm önlemler hızla alınacaktır. Süreç boyunca gelişmelerle ilgili olarak kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.

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