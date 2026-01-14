Beyoğlu'nda gece yarısı korku dolu anlar! Metruk binanın duvarı çöktü

GAZETE VATAN ANA SAYFA
14.01.2026 - 08:00

Kaynak: DHA

Beyoğlu’nda metruk halde bulunan binanın duvarı çöktü. Duvarın yıkılma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Piri Paşa Mahallesi Müze Sokak'ta bulunan metruk binada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle binanın yola bakan duvarı çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı kontrolde binanın metruk olduğu belirlendi. İtfaiye ekipleri, yıkılan duvarın altında kalan olma ihtimaline karşı arama çalışması yaptı.

Duvarın üst kısmında bulunan kalıntıların yeniden yıkılma riskine karşı sokak, polis ekiplerince şerit çekilerek yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Taş duvarın yıkılma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

