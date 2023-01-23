Beyoğlu’nda bulunan bir kilisede çıkan yangın nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri durduruldu

Yangın, bugün saat 21.00 sıralarında Beyoğlu Müeyyetzade Mahallesi’nde bulunan Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi’nin lojman kısmında çıktı. Yangın nedeniyle Metro İstanbul sosyal medya hesabından paylaşım yaparak T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferlerinin durdurulduğunu seferlerin Kabataş-Tophane ve Karaköy-Bağcılar istasyonları arasında yapıldığını duyurdu.

Yangın nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri durduruldu

Metro İstanbul sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Karaköy bölgesindeki bir binada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Tophane ve Karaköy-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır.”