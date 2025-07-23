Beyoğlu'nda bir binada çökme meydana geldi! Ekipler olay yerine sevk edildi

Emekyemez Mahallesi Yanıkkapı Sokak'taki bir binadan henüz belirlenemeyen nedenle patlama sesi duyuldu.

Ardından bina kısmen çöktü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre yaralı olmadığını bildirdi.