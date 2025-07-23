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GündemBeyoğlu'nda bir binada çökme meydana geldi! Ekipler olay yerine sevk edildi
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Beyoğlu'nda bir binada çökme meydana geldi! Ekipler olay yerine sevk edildi

23.07.2025 - 22:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Beyoğlu'nda bir binada çökme meydana geldi! Ekipler olay yerine sevk edildi

Beyoğlu'ndaki bir binada patlama sesinin ardından çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emekyemez Mahallesi Yanıkkapı Sokak'taki bir binadan henüz belirlenemeyen nedenle patlama sesi duyuldu.

Ardından bina kısmen çöktü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliği yaptığı açıklamada ilk belirlemelere göre yaralı olmadığını bildirdi.

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