Beykoz’da feci kaza: 1 ölü, 5 yaralı

16.02.2026 - 07:11
Bengül Arıca
Bengül Arıca
İstanbul’un Beykoz ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Riva Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak yol kenarına çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen hafif ticari araç sürücüsü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer 5 yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

 

