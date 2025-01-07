Beykoz Belediyesi'ne 'rüşvet' soruşturması
İstanbul'da Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Beykoz Belediye Başkanlığı özel kalem müdürü hakkındaki 'rüşvet' iddiasına ilişkin resen soruşturma başlattı.
07.01.2025 - 11:21 | | Leyla YILDIZ / İSTANBUL, (DHA)-
Beykoz Belediye Başkanlığı hakkında 'ihaleye fesat karıştırma' iddialarıyla inceleme devam ederken, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım üzerine Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü V.G.'nin rüşvet aldığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Beykoz Belediyesi özel kalem müdürüne yönelik sosyal medyadaki 'rüşvet' iddiaları gerekçe gösterilerek resen soruşturma başlatıldı.