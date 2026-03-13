GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Beton pompası yan yattı, altında kalan işçi hayatını kaybetti

13.03.2026 - 20:05Güncellenme Tarihi:

Kaynak: UŞAK (İHA)

Uşak'ta bir inşaatta beton dökme çalışmaları sırasında beton pompasının denge ayaklarının kırılması sonucu beton pompası yan yattı. Pompanın kolunun altında kalan işçi, hayatını kaybetti.

Olay, Uşak merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Saffet Efendi Sokak'ta bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatın temeli için beton dökme çalışmaları sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle beton pompasının denge ayaklarından biri kırıldı. Kırılmayla birlikte yan yatan beton pompasının kolu inşaatın temeline düştü. O sırada inşatta kalıp ustası olarak çalışan Mehmet Can Aydoğan (29) düşen kolun altında kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Aydoğan, 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Aydoğan, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili olarak polis ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında beton pompası operatörü N.E. (27), inşaat firması sahibi M.T. (56) ve şantiye şefi Ü.A. (58) gözaltına alındı.

Öte yandan, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Güncel Haberler

