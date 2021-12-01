Beton mikserinin altÄ±nda kalan kadÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybetti

Olay saat 15.00 sÄ±ralarÄ±nda Maltepe AltayÃ§eÅŸme Mahallesi BaÄŸdat Caddesi Ã¼zerinde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re yaya geÃ§idinden yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 79 yaÅŸÄ±ndaki Yurdanur GÃ¶zoÄŸlu'na, Samet Ä°ÅŸbaralÄ±'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± beton mikseri Ã§arptÄ±.

GÃ¶zoÄŸlu beton mikserinin altÄ±nda kalÄ±rken olay yerine saÄŸlÄ±k polis ve itfaiye kibi sevk edildi. KÄ±sa sÃ¼rede olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri 79 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±nÄ±n hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Åžoka giren araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ ise gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±. SÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ä°ÅŸbaralÄ±, gÃ¶zaltÄ±na alÄ±narak polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Kaza nedeniyle BaÄŸdat Caddesi'nde trafik tek taraflÄ± durduruldu.

AraÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Samet Ä°ÅŸbaralÄ±, "NasÄ±l oldu bilmiyorum. NasÄ±l oldu hala anlayamÄ±yorum. 20 senelik ÅŸofÃ¶rÃ¼m 50 yaÅŸÄ±ndayÄ±m. Ben bÃ¶yle zulÃ¼m gÃ¶rmedim" dedi.

GÃ¶zyaÅŸlarÄ±na hakim olamayan Ä°ÅŸbaralÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. KazayÄ± gÃ¶ren Hakan Dikmen, "BuradaydÄ±k, bir anda karÅŸÄ±ya geÃ§erken sesi duyduk. ArabanÄ±n altÄ±nda kaldÄ±. Trafik olduÄŸu gibi kapandÄ±, bayan da rahmetli oldu. Yaya geÃ§idinden geÃ§iyordu, kamyon da buradan geliyordu. AltÄ±nda kaldÄ±, sÃ¼rÃ¼klendi" dedi.Â