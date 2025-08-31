GAZETE VATAN ANA SAYFA
Beşiktaş'ta şoke eden olay! Çöp konteynerinin yanında bebek cesedi bulundu
31.08.2025 - 14:41Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Yılmaz OKUR/İSTANBUL, (DHA) -

Beşiktaş'ta sabah saatlerinde çöpleri toplayan belediye ekipleri, konteynerin yanına bırakılmış bebek cesedi buldu. Yapılan incelemede bebeğin cesedinde yanık ve kesik izlerinin olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay saat 06.00 sıralarında Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak’ta meydana geldi. Sokaktaki çöpleri toplayan belediye ekipleri, çöp konteynerinin yanına bırakılmış bir bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden bebeğin vücudunda yanık ve kesik izlerinin olduğu tespit edildi. Bebeğin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis bebeği öldürüp çöp konteynerine atanları tespit etmek için soruşturma başlattı.

