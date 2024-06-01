Beşiktaş'ta korkutan yangın! Tarihi bina alev alev yandı

Olay, Ortaköy Mecidiye Mahallesi Büyükşekerci Sokak'ta saat 09.00'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçimini hurdacılık yaparak sağladığı öğrenilen Güven Akıcı'nın kaldığı 2 katlı tarihi binanın 2'nci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evdeki hurdalık ve plastik malzemelerin de tutuşmasıyla birlikte alevler hızla büyüdü. Yangını fark eden Akıcı, can havliyle kendini dışarı attı. İstanbul'un birçok noktasında dumanı görülen yangın, kısa sürede büyüyerek, tarihi yapının çevresindeki 4 binanın çatısına sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sokakların dar olması ve gelişigüzel parklanmalar nedeniyle yangın yerine ulaşmakta zorlandı. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla alevlere müdahale etti. Bir yandan yangının çıktığı binadaki alevlere müdahale eden ekipler, diğer yandan merdiven yardımıyla çevredeki binaların çatısına sıçrayan alevleri söndürmeye çalıştı. Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından tamamen söndürüldü. Yangın sonucunda, tarihi yapı tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı diğer binaların çatı ve duvarlarında büyük hasar oluştu. Ayrıca bir binanın da son iki katındaki pencere camları yüksek ısıya dayanamayarak patladı.

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Geçtiğimiz yıl da çatısının yandığı öğrenilen tarihi yapıda soğutma çalışmaları yapan itfaiye ekipleri, yıkılma riski taşıyan duvar ve kolonları da kazma ve kürek yardımıyla yıktı. Yangında camları patlayan ve çatısı zarar gören binanın sahibi Olcay Tok, "Sabah erkenden kiracımız aradı beni, 'Çok acil' diye. Geldim hemen. Arka tarafta camlar, vesaire, her şey patladı. Çatımız da yandı. Bu 2'nci vukuat. Burada gerekenin yapılması lazım. Bu ahşap binalarda ne yazık ki hiçbir şey yok. Tedbir yok, yangın tüpü yok. Yani itfaiye bile giremiyor gördüğünüz gibi. Çok şükür ki, kimse yoktu binada. Sadece bir tane kiracımız vardı. Çok şükür ki, kimseye bir şey olmadı" dedi.

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İBB BAŞKANLIĞI İÇİN BAĞIMSIZ ADAY OLMUŞ

Yangını son anda fark ederek kendini sokağa atan Güven Akıcı'nın, son yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olduğu ortaya çıktı. Akıcı'nın 179 oy aldığı öğrenildi.

Kendisini uyandıran kedisi sayesinde ölümden kurtulduğunu belirten Güven Akıcı, "Benim kedim var, o uyandırdı beni. Uyandırmasa ben de ölmüş olabilirdim. Hastalıktan dolayı engelli vatandaşım. Tek yaşıyorum zaten. İki gün sonra da memlekete gidecektim. Bu olay olunca da kendimi can havliyle zor attım. Kediyi de aradım ama bulamadım. Söyledim itfaiyecilere ama onlar da bulamadı. İnşallah düşündüğüm olmamıştır. Zaten kedim yanımda yatıyor, miyavlayıp üzerimi tırmalayınca ben de şaşırdım. Gözümü açtığımda alevler vardı. Can havliyle dışarı çıktım. Üstümde de bir şey yoktu, her şey kaldı evde. Önce can, sonra canan zaten. Ama şunu söyleyeyim Türkiye halkına; Önemli olan sokak hayvanlarını evimize almamız. Bakın benim başıma geldi, kedi beni uyandırmasaydı ben belki de ölmüştüm. Ne oluyorsa olsun, afet de olsa, deprem de olsa hayvanlar bunu hissediyor" diye konuştu.

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BEDAVA ELEKTRİK PROJESİ VARMIŞ

Komşuları tarafından, evinde elektrikle ilgili deneyler yaptığı iddia edilen Akıcı, İBB Başkanlığı için bağımsız aday olduğunu da hatırlatarak "Projelerim vardı bir de. İstanbul halkı için elektrik projem vardı. Olsaydı bedava verecektim elektriği. Çok fazla projem de vardı" dedi.