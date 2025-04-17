Beşiktaş Belediyesi'ne operasyon! Aralarında başkan yardımcısının da bulunduğu 12 kişi için gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen 'İhaleye fesat karıştırmak', 'Resmi belgede sahtecilik' soruşturması kapsamında aralarında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz ve Beşiktaş Belediyesi Özel kalem müdürü Emirhan Akçadağ’ın da bulunduğu, Beşiktaş Beyoğlu ve Sancaktepe belediyelerinde görevli 11 şüpheli gözaltına alındı.