Berdan Çayı'na atlayan genç, suda kayboldu! Ağaç dalına tutunmaya çalıştığı anlar ortaya çıktı

05.04.2026 - 00:31Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), (DHA)

Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Çayı'na atlayan Batu Yetiş Kerem Kaplan (18), akıntıya kapılarak kayboldu.

Akşam saatlerinde Tarsus ilçesinde şelale bölgesinde Berdan Çayı'na atlayan Batu Yetiş Kerem Kaplan, akıntıya kapıldı. Akıntıyla suda sürüklenen genç, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine dalgıç polis sevk edildi, Kaplan'nın bulunması için Berdan Çayı'nda arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

AĞAÇ DALINA TUTUNMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKTI

Mersin’in Tarsus ilçesinde Berdan Çayı'na atlayan ve akıntıya kapılarak kaybolan Batu Yetiş Kerem Kaplan’ın (18), kurtulmak için bir ağaç dalına tutunmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde ağaç dalına tutunmaya çalışan Kaplan’ın akıntıya dayanamayıp kaybolduğu anlar yer aldı.

Öte yandan Kaplan’ı arama çalışmaları sürüyor.

