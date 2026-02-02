Berat Kandili orucu tek gün tutulur mu diyanet, Berat Kandili Orucu Tek Gün Tutulur mu? Berat Kandili orucu hakkında her şey! Tek gün mü, iki gün mü?"

Haberin Devamı

Berat Kandili, günahların affedildiği ve kulların beratını aldığı müstesna bir zaman dilimidir. Bu günü oruçlu geçirmek isteyen vatandaşlar, özellikle çalışma hayatı ve diğer sebeplerle orucun süresi konusunda detayları merak ediyor.

BERAT KANDİLİ ORUCU TEK GÜN TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bilgilendirmesine göre, Berat Kandili orucu tek gün olarak tutulabilir. İslam dininde nafile oruçların (kandil oruçları gibi) tek gün tutulmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Ancak, hadis-i şeriflerde ve alimlerin tavsiyelerinde, Şaban ayının 15. günü ile birlikte bir önceki veya bir sonraki günü de birleştirerek (yani 2 gün) tutmak daha faziletli görülmüştür.

KANDİL ORUCU HANGİ GÜN TUTULUR? (2026 TAKVİMİ)

2026 yılında Berat Kandili 2 Şubat Pazartesi gecesini 3 Şubat Salı gününe bağlayan gecedir. Bu durumda:

Tek gün tutacaklar: 3 Şubat Salı günü oruçlu olmalıdır. (Sahura Cumartesi gecesi kalkılır).

Eyyam-ı Biyz (Aydınlık Günler) orucu tutacaklar: Şaban ayının 13, 14 ve 15. günlerine denk gelen tarihlerinde oruç tutabilirler.

BERAT KANDİLİ ORUCUNUN FAZİLETİ

Peygamber Efendimiz (S.A.V), Şaban ayının ortasında oruç tutulmasını tavsiye ederek şöyle buyurmuştur:

"Şaban'ın ortasında (Berat Gecesi) ibadet ediniz, gündüzünde oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına tecelli eder ve 'Af dileyen yok mu, affedeyim? Rızık isteyen yok mu, rızık vereyim?' buyurur." (İbn Mâce, İkāmetü's-salât, 191)

KANDİL ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Kandil orucu için niyet ederken; "Niyet ettim Allah rızası için yarınki nafile orucumu tutmaya" veya "Niyet ettim Allah rızası için Berat Kandili orucumu tutmaya" şeklinde kalben niyet etmek yeterlidir.