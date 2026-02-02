Berat Kandili Önemi Nedir? Berat Kandili Kur’an’da Geçiyor mu? Berat Kandiline Ne Oldu, Anlamı ve Fazileti Kısa ve Öz Anlatım

Haberin Devamı

Müslümanlar için büyük manevi anlam taşıyan Berat Kandili, yılın üçüncü kandili olarak idrak ediliyor. Af, arınma ve kurtuluş gecesi olarak kabul edilen bu mübarek gecede, milyonlarca kişi dua ve ibadetle Allah’a yöneliyor.

Berat Kandili Nedir?

Berat kelimesi, Arapça berâe kökünden gelir ve “temize çıkma, kurtulma, yükümlülükten arınma” anlamlarını taşır. Dini literatürde ise Berat; Allah’ın affına ve bağışlamasına nail olmak, günah, borç ve cezadan kurtulmak şeklinde ifade edilir. Bu gecenin özü, kulun hatalarından arınarak ilahi rahmet ve mağfirete sığınmasıdır.

Berat Gecesi’nde Ne Oldu?

İslam kaynaklarında yer alan bilgilere göre Berat Kandili, Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfûz’dan dünya semasına topluca indirildiği gece olarak kabul edilir. Bu olaya “inzâl” adı verilir. Kur’an’ın Peygamber Efendimiz’e (sav) parça parça indirilmeye başlanması ise daha sonra Kadir Gecesi’nde gerçekleşmiş ve bu sürece “tenzîl” denmiştir.

Hazreti Muhammed’in (sav), Berat Gecesi’nin ibadetle geçirilmesini ve gündüzünde oruç tutulmasını tavsiye ettiği rivayet edilir. Hadis-i şeriflerde bu gecede Allah Teâlâ’nın rahmetiyle dünya semasına tecelli ederek, tövbe edenlerin affedileceğini, rızık, şifa ve hayır isteyenlerin dualarına icabet edileceğini müjdelediği aktarılır.

Berat Kandili’nin Anlamı ve Fazileti

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıklamalarında Berat Gecesi; rahmet, bağışlanma ve ilahi takdir gecesi olarak tanımlanır. Bu mübarek gece, kulun geçmişini muhasebe etmesi, hatalarından pişmanlık duyması ve yeni bir başlangıç için Allah’a yönelmesi açısından büyük önem taşır.

Berat Kandili, af ve bağışlanma kapılarının sonuna kadar açıldığı, duaların kabulüne vesile olan özel zaman dilimlerinden biri olarak kabul edilir.