Berat Kandili namazı nasıl kılınır? Kaç rekat, nasıl niyet edilir? Berat Kandili Gecesi namazı adım adım kılınışı

İslam dünyasında rahmet, mağfiret ve arınma gecesi olarak kabul edilen Berat Kandili, ibadetle geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Berat Kandili gecesinde kılınan namazın rekat sayısı, niyet şekli ve adım adım kılınışı merak ediliyor. Peki Berat Kandili namazı kaç rekattır, nasıl kılınır, nasıl niyet edilir? İşte Berat Kandili Gecesi namazının adım adım kılınışı ve bilinmesi gerekenler…

BERAT KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Berat Kandili'ne özel, halk arasında "Hayır Namazı" olarak da bilinen 100 rekatlık bir namaz kılınması tavsiye edilmiştir. Ancak bu namazın dışında, bu mübarek gecede kaza namazları kılmak, teheccüd namazı eda etmek ve şükür namazı kılmak da büyük fazilettir. 100 rekatlık namazı kılmaya gücü yetmeyenler için 10 rekat olarak kılınabileceği de ifade edilmektedir.







BERAT KANDİLİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?



İbadetlerin özü niyettir. Berat gecesi namazına şu şekilde niyet edilebilir:

"Niyet ettim Allah rızası için Berat Kandili namazını kılmaya. Kabul eyle ya Rabbi!"

Eğer 100 rekatlık namaz kılınacaksa, her iki rekatta bir selam verilerek niyet tazelenmesi tavsiye edilir.

BERAT KANDİLİ NAMAZI KILINIŞI (100 REKATLIK HAYIR NAMAZI)

Mübarek Berat gecesinde kılınan 100 rekatlık namazın her rekatında Fatiha Suresi'nden sonra 10 adet İhlas Suresi okunması faziletlidir.



1. Rekat: Niyet edilir, "Sübhaneke" okunur, "Euzü-Besmele" çekilir. Fatiha ve ardından 10 İhlas suresi okunur. Rüku ve secdeye gidilir.



2. Rekat: Fatiha ve ardından 10 İhlas suresi okunur. Oturulur (Tahiyyat, Salli-Barik duaları okunur) ve selam verilir.

3. Devamı: Bu şekilde her 2 rekatta bir selam verilerek namaz 100 rekata (veya 10 rekata) tamamlanır.