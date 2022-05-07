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GündemBennur Karaburun kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti 26’ncı dönem Bursa Milletvekili Bennur Karaburun!
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Bennur Karaburun kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti 26’ncı dönem Bursa Milletvekili Bennur Karaburun!

AK Parti 26’ncı dönem Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, 9 yıl önce kendisine şemsiye tutan Samet Ateş ile dünyaevine girecek. Karaburun, milletvekili olduğu dönemde yakın korumalığını da yapan komiser Ateş’ten evlilik teklifi aldı. Söz konusu gelişmenin ardından Bennur Karaburun kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aramaya başladı.

07.05.2022 - 17:50 |
Bennur Karaburun kimdir, kaç yaşında, nereli? AK Parti 26’ncı dönem Bursa Milletvekili Bennur Karaburun!

Bennur Karaburun ve Samet Ateş’in 12 yıllık arkadaşlıkları, şimdi ise hayat arkadaşlığı olarak devam edecek. Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Koruma Dairesi'nde görevli komiser Ateş, 6 Mayıs’ta evlilik teklifi yaptığı Karaburun’dan ‘Evet’ yanıtını aldı. Peki, Bennur Karaburun kimdir?

Bennur Karaburun kimdir, kaç yaşında, nereli?

2 Nisan 1973'te Bursa'da doğdu. Baba adı Hüseyin, anne adı Havva'dır.

Tekstilci ve İşletmeci; Uludağ Üniversitesi Tekstil Bölümü, Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Sosyal Hizmetler Fakültesini bitirdi.

Orta düzeyde İngilizce bilen Karaburun, özel sektörde imalat ve işletme müdürü olarak görev yaptı.

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