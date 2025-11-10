Beinsport binasında korku dolu dakikalar! Silahla binaya giren şahıs özür bekledi
İstanbul Sarıyer’de bulunan TV8 ve BeIN Sports ortak yayın binasında sabah saatlerinde silahlı bir kişi paniğe yol açtı. Kimliği Kemal S. olarak belirlenen şahıs, elindeki silahla binaya girdi. Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ekibi kısa sürede bölgeye sevk edildi. Güvenlik güçlerinin titiz çalışması sonucunda Kemal S., herhangi bir yaralanma yaşanmadan ikna edilerek teslim oldu.
Olay, saat 12.00 sıralarında TV 8- Beinsport’un Ayazağa Mahallesi’ndeki binasında meydana geldi. Binaya gelen ve silah gösteren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürdü.
Kemal S., yorumcunun özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen polisler, Kemal S. ile görüşerek ikna etti. Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü.
KANALDAN AÇIKLAMA GELDİ!
Kanalın sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Bugün Ayazağa yerleşkemizde silahlı bir şahıs tarafından gerçekleştirilen saldırı, Türk Emniyet Teşkilatı ve güvenlik ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. Tüm çalışanlarımızın güvenliği tamamen sağlanmış olup olayda kimse yaralanmamıştır.
Durum, Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde başarıyla yönetilmiş ve saldırgan, güvenlik güçleri tarafından binadan çıkarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
GÜNDEKİN ONAY İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ
Binaya girip programcı Güntekin Onay'la görüşmek istediğini belirten şüpheli, polislerin ikna çabaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.