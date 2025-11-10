GAZETE VATAN ANA SAYFA
Beinsport binasında korku dolu dakikalar! Silahla binaya giren şahıs özür bekledi

Beinsport binasında korku dolu dakikalar! Silahla binaya giren şahıs özür bekledi

10.11.2025 - 13:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Yılmaz OKUR - Doğan Can CESUR /İSTANBUL,(DHA)- AA

İstanbul Sarıyer’de bulunan TV8 ve BeIN Sports ortak yayın binasında sabah saatlerinde silahlı bir kişi paniğe yol açtı. Kimliği Kemal S. olarak belirlenen şahıs, elindeki silahla binaya girdi. Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ekibi kısa sürede bölgeye sevk edildi. Güvenlik güçlerinin titiz çalışması sonucunda Kemal S., herhangi bir yaralanma yaşanmadan ikna edilerek teslim oldu.

Olay, saat 12.00 sıralarında TV 8- Beinsport’un Ayazağa Mahallesi’ndeki binasında meydana geldi. Binaya gelen ve silah gösteren Kemal S., kanaldaki bir yorumcunun güvenlik görevlisi olan eşine hakaret ettiğini öne sürdü.

Beinsport binasında korku dolu dakikalar Silahla binaya giren şahıs özür bekledi

Kemal S., yorumcunun özür dilemesini istedi. Olay yerine gelen polisler, Kemal S. ile görüşerek ikna etti. Kemal S., yaklaşık yarım saat sonra binadan çıkarılarak emniyete götürüldü.

Beinsport binasında korku dolu dakikalar Silahla binaya giren şahıs özür bekledi

KANALDAN AÇIKLAMA GELDİ!

Kanalın sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Bugün Ayazağa yerleşkemizde silahlı bir şahıs tarafından gerçekleştirilen saldırı, Türk Emniyet Teşkilatı ve güvenlik ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştır. Tüm çalışanlarımızın güvenliği tamamen sağlanmış olup olayda kimse yaralanmamıştır.

Durum, Emniyet Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde başarıyla yönetilmiş ve saldırgan, güvenlik güçleri tarafından binadan çıkarılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Beinsport binasında korku dolu dakikalar Silahla binaya giren şahıs özür bekledi

GÜNDEKİN ONAY İLE GÖRÜŞMEK İSTEDİ

Binaya girip programcı Güntekin Onay'la görüşmek istediğini belirten şüpheli, polislerin ikna çabaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Beinsport binasında korku dolu dakikalar Silahla binaya giren şahıs özür bekledi

