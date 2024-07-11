Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (MSB), 2024 yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci altÄ± ayÄ± iÃ§inÂ bedelli askerlikÂ Ã¼cretini aÃ§Ä±kladÄ±.Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± BasÄ±n ve Halkla Ä°liÅŸkiler MÃ¼ÅŸaviri TuÄŸamiral Zeki AktÃ¼rk, bakanlÄ±kta basÄ±n bilgilendirme toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

BEDELLÄ° ASKERLÄ°KÂ ÃœCRETÄ°

Bedelli askerlik Ã¼cretiyle ilgili ise ÅŸu aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±:

"Hazine ve Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca 'Mali ve Sosyal Haklar' genelgesi yayÄ±mlanmÄ±ÅŸ ve buna gÃ¶re bedelli askerlik tutarÄ± 2024 yÄ±lÄ±nÄ±n ikinci 6 ayÄ± iÃ§in 217 bin 871 lira 4 kuruÅŸ olmuÅŸtur. 8 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik mÃ¼racaat iÅŸlemleri baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. 24-28 Haziran 2024 tarihleri arasÄ±nda bedelli askerlik baÅŸvuru sayÄ±sÄ± 46 bin 972'dir."

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