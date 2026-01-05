Bedelli askerlik ücreti 2026 için ne kadar oldu? Nasıl ödenir?

Haberin Devamı

Bedelli askerlik ücreti, son enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 2026 yılının ilk yarısı için güncellendi. TÜİK’in Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası ücret hesaplamaları netleşirken, başvuru süreci ve şartlar da merak konusu oldu. Peki, bedelli askerlik ücreti Ocak 2026 itibarıyla nasıl belirlendi? İşte zamlı ücret hesaplamaları ve detaylar…

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2026 NE KADAR?

Ocak 2026 bedelli askerlik ücreti 5 Ocak tarihinde aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından netlik kazandı.

Bedelli askerlik tutarı 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olmuştu. Altı aylık enflasyon verileriyle bedelli askerlik belli oldu. Beş aylık enflasyon verileri hesaplandığın bedelli askerlik için ücret 330 bin 181 TL olarak ortaya çıkıyor. Bedelli askerlik 333 bin 88 TL oldu.

Bedelli askerlik başvurusu ve ödeme süreci

Bedelli askerlik başvurusu yapacak yükümlülerin, önce belirtilen ücreti yatırmaları ve sınıflandırma sürecini tamamlamaları gerekiyor. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından askerlik yerleri duyuruluyor.