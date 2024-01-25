GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı
ABONE OL

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bedelli askerlik sınıflandırma sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

25.01.2024 - 10:29 | | ANKARA, (DHA)
Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2024 yılında silah altına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ile birlik yerleri sınıflandırma kurulu huzurunda dışarıdan müdahaleye kapalı yazılım vasıtası ile belirlenmiştir. Sonuçları e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilirsiniz. Talep etmeniz halinde celp dönemi değişikliğinizi kontenjan durumuna göre e-Devlet 'Askerliğim' uygulamasından ve askerlik şubelerinden yapabilirsiniz" denildi. 

Bedelli askerlik yerleri hangi iller 2024, bedelli askerlik yerleri nereler 2024? Bedelli askerlik yapılan iller 2024: 2024 bedelli askerlik yerleri hangi illerde var?
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİRBedelli askerlik yerleri hangi iller 2024, bedelli askerlik yerleri nereler 2024? Bedelli askerlik yapılan iller 2024: 2024 bedelli askerlik yerleri hangi illerde var?Haberi Görüntüle

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLER

Netanyahu'nun şok sözlerine Katar'dan yanıt geldi: Bizi dehşete düşürdü

Netanyahu'nun şok sözlerine Katar'dan yanıt geldi: Bizi dehşete düşürdü

Araba sahibi olanlara çok kritik uyarı geldi! Gecikme faizi uygulanacak

Araba sahibi olanlara çok kritik uyarı geldi! Gecikme faizi uygulanacak

MSB duyurdu: Eğitim için kalkan C-160 uçağımız acil iniş yaptı

MSB duyurdu: Eğitim için kalkan C-160 uçağımız acil iniş yaptı