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Bebeğini öldürüp çöpe attığını söylemişti! Arama çalışmaları sonlandırıldı

27.01.2025 - 17:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bebeğini öldürüp çöpe attığını söylemişti! Arama çalışmaları sonlandırıldı

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, Boğazlıyan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında anne M.S.’nin ‘öldürüp çöpe attım’ dediği, oğlu E.Ç.’nin bulunmasına yönelik yapılan arama çalışmaları sonlandırıldı.

Edinilen bilgiye göre AFAD, Jandarma ve Emniyet ekiplerinin yaklaşık 10 gün boyunca sürdürdüğü çalışmalarda bazı bulgular elde edildi.

Kayıp çocuk E.Ç.’ye ait olduğu düşünülen kemik parçaları Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Numunelerin E.Ç.’ye ait olup olmadığı Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek sonucun ardından belli olacak.

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