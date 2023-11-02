Bebeğini fındık bahçesine gömen anne 5’nci kez hakim karşısına çıktı! Doğum için hastaneye götüren taksicinin ifadesi ortaya çıktı

Altınordu ilçesi Karşıyaka Mahallesi 933. Sokak’ta 6 Ekim 2022 yılında bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, 11 Eylül 2022’de dünyaya gelen kız bebeğinin annesi Bilge Ç.'yi (27) gözaltına aldı.

Bebeğin evde olmaması üzerine kadını sorguya alan polis ekipleri, kadının sorgusunda bebeğini gömdüğü bilgisine ulaştı. Kadının itirafı üzerine evin karşısında bulunan tarlada arama yapan polis ekipleri, çöp torbasına benzer bir şeye konularak gömülen bebeği çıkarttı. Bebeğin cesedi, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İlk duruşmada adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı



Olayın ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklanan anne Bilge Ç., delillerin toplanması, suç vasfının değişme ihtimalinin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak ilk duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 26 Eylül 2023 tarihinde görülen 2’nci duruşmada ise alınan ifadelerin ardından savcılık mütalaası sunulmuştu.

Mütalaada, öldürmeye kasıt olmadığı, ölüm sebebinin belli olmadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığı belirtilmiş, 12 Ekim 2023 yılında görülen 3’üncü duruşmada ise hastanede doğumdan sonra bebekle ilgilenen hemşire S.F.’nin tanık olarak ifadesi alınmıştı.

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Yeniden tutuklanmıştı



Bilge Ç., Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmanın 4’üncüsünde anne Bilge Ç., olayı anlatmış, mahkeme heyeti, hastane dönüşü evde olduğunu ve uyuduğunu iddia eden anne Bilge Ç.’nin farklı saatlerde HTS kayıtlarının olduğunu, cep telefonunun Altınordu ilçesinin farklı noktalarından ve Perşembe ilçesinden sinyal aldığını belirten raporu açıklamıştı. Bunun üzerine Bilge Ç., yeniden tutuklanmıştı.

Bugün (2 Kasım 2023) görülen 5’nci duruşmada ise anne Bilge Ç.’nin ifadeleri dinlendi. Bilge Ç. ifadesinde, hastaneden bebek ile taburcu olup eve geldikten sonra dışarıya çıkmadığını, kendilerine sunulan HTS kayıtlarını kabul etmediğini ileri sürdü.

Bilge Ç., “Taburcu olduktan sonra eve geldim, bebeği ve kendimi yıkadım, evde kimse yoktu. Sabah baktığımda bebek vefat etmişti, sonrasında çatıya çıkarttım. Bu esnada da kimse yoktu. Ben HTS kaydında görülen baz ve sinyal bilgilerini kabul etmiyorum. Eve geldikten sonra ve sonraki gün Perşembe ilçesine gidip-gitmediğimi hatırlamıyorum. Psikolojik rahatsızlıklarım var, ilaçlar kullanıyorum ve tedavi alıyorum” dedi.

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Duruşmada tanık olarak dinlenen Bilge Ç.’nin annesi S.Ç., olayın ardından kendisinin ve telefonunun evde olmadığını, HTS kayıtlarını kabul etmediğini ifade etti. Anne S.Ç., olay günü ve sonrasındaki telefon görülmelerinin normal aramalar çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Bilge Ç.’yi doğum yapacağı gün hastaneye götüren taksici F.O. da duruşmada tanık olarak dinlendi. Taksici F.O. duruşmada, “Bilge müşteri olarak taksiyi kullanır. O gün doğum hastanesine götürdüm, sancısı vardı, hastaneye yalnız gitti, sonrasında ayrıldım. Kendisi taksi ücreti olarak 200 verdi, o sırada para üstünü veremedim. Bu nedenle eve geldikten sonra beni aramış olabilir. Farklı tarihte yolculuk yaparken de para üstünü takdim ettim. Ben kendisini bebekli bir şekilde hastaneden evine götürmedim. Aynı şekilde sonrasında da benim taksime kucağında bebek ile hiç binmedi. Kendisini Perşembe veya başka bir yere götürmedim, sadece Ordu içerisinde taksimi kullandı” ifadelerine yer verdi.



Duruşmada, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla ileri bir tarihe ertelendi.

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