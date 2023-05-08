BBP lideri Destici'den İnce ve Oğan seçmenine çağrı

14 Mayıs seçimleri için geri sayım sürüyor. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BİRİNCİ TURDA SEÇİLECEK"

Seçim gündemine ilişkin konuşan Destici, "Benim sahada gördüğüm, bir kaza olmayacak ve birinci turda Cumhurbaşkanımızın seçileceğinden eminim." dedi.

"İNCE VE OĞAN SEÇMENİNE ÇAĞRIMDIR"

Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın adaylığıyla ilgili konuşan Destici, "Anketlerde düşük çıkıyor. Kazanma şansları ya da ikinci tura kalma ihtimali gözükmüyor. Onlara oy vermeyi düşünen seçmene çağrımdır. Onlara verilen oylar yüzünden Cumhurbaşkanımız seçilemez ve ikinci tura kalırsa, kaos çıkarmak isteyenler bunu bir fırsata çevirecektir. Ben bütün vatanseverlere, milliyetçi, ülkücü bütün vatandaşlarımızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

"ZAFERİN AYAK SESLERİ"

'Büyük İstanbul Mitingi'yle ilgili konuşan Destici, "Gerçekten miting muhteşemdi. Biz de mitingdeydik. Cumhur İttifakımızın diğer liderleriyle birlikte. Daha önce başka mitinglere de katıldım ama bu farklıydı. Burada 2 milyona yakın insan vardı. Giderken daha hala 5 olmuş. Akın akın arabalarıyla oraya gitmeye çalışan insanlar vardı. Trafik durmuştu. Bizde planladığımız saatte oraya gidemedik. Zaferin ayak sesleri. Sadece Türkiye’de değil dünyada da büyük ses getirdi. Terör örgütleriyle kol kola giren siyasetçilere ve etrafındaki 7’li masaya kalplerine ve yüreklerine bir korku düşürdü." dedi.

"PROVOKASYON YAPIYORLAR"

Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'nun seçim mitinginde taşlı saldırıyla ilgili konuşan Destici, "Biz ilkesel olarak şiddet kimden gelirse gelsin tasfiye etmeyiz. Bu olayda bir provokasyon var. Üstelik Cumhurbaşkanımızın Büyük İstanbul Mitinginin olduğu gün gölgelemek için yapılmıştır. Terör örgütleri var ve bunlar kışkırtılıyor. Valiliğin belirlediği miting alanları var ve siz orada miting yapmayıp şehrin göbeğine gidiyorsunuz. Orada da PKK kitlesi var. Erzurum Nene Hatun’ların şehridir, bir kahramanlık örneğidir. Size Dadaşlar meydanı boş bırakır mı? PKK ve işbirlikçilerine meydanı boş bırakmaz. Orada Vali Beyi, diğer yetkilileri suçlamak bence yanlıştır, İmamoğlu dönüp kendisine bakacaktır. Sen devlet adamısın Valilik sana nereyi göstermişse gidip orada miting yapacaksın. Kaybettiklerini anladılar, provokasyon yapıyorlar." şeklinde konuştu.