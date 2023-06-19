BBC, tekne faciasıyla ilgili Yunan yetkililerin şüpheli ifadelerini tespit etti

Yunan sahil güvenlik görevlileri teknenin İtalya’ya doğru ilerlediğini ve kurtarılmaya ihtiyacı olmadığını açıklamıştı.

Ancak BBC’nin bölgedeki diğer teknelerin hareketinden yaptığı analize göre çok kalabalık olan balıkçı teknesi batmadan önce en az yedi saat boyunca hareket etmedi.

Yunan yetkililer BBC’nin iddialarına henüz bir yanıt vermedi.

En az 500 kişinin kayıp olduğunu açıklayan Birleşmiş Milletler, Yunanistan’ın faciayı nasıl yönettiğine dair bir soruşturma yürütülmesi gerektiğini belirtiyor.

Yunanistan’ın tekne batmadan tam kapsamlı bir kurtarma operasyonuna çok daha önce başlaması gerektiği iddiaları konuşuluyor.

Gemilerin rotası ve deniz yollarındaki hareketliliğe dair veri toplayan şirketlerden biri olan MarineTraffic’in BBC’ye aktardığı bilgisayar animasyonunda üzerinde bir takip cihazı olmadığı için batan geminin verileri görülemiyor; ancak göçmenleri taşıyan teknenin battığı alandaki diğer gemilerin hareketleri gözlenebiliyor.

Buna göre göçmenleri taşıyan geminin bulunduğu yerde batmadan önce Lucky Sailor ve Faithful Warrior gemilerinin göçmen teknesini fark ederek ona göre hareket ettiği belirlendi.

AB’nin sınır koruma kurumu Frontex, yerel saat ile sabah 10:00 gibi tekneyi fark ederek Yunan yetkililere Haber vermişti.