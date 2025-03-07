Bayrampaşa Belediyesi’nden yeni aşevi

Sosyal belediyeciliğin öncülerinden Bayrampaşa Belediyesi, yeni bir aşevi açtı. Yeni aşevinde hazırlanan yemekler ilçedeki ihtiyaç sahiplerine servis edilirken, belediye bünyesindeki kreşlerin yemek ihtiyacının da yine bu aşevinden karşılanması planlanıyor.

BAŞKAN MUTLU: BİR SÖZÜMÜZÜ DAHA TUTTUK

Aşevinin açılışını gerçekleştirerek tesiste incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Hasan Mutlu, “Bir sözümüzü daha tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biz halkımıza ‘yeni bir aşevi açma’ sözü vermiştik. Bugün o sözümüzü de tuttuk ve yeni aşevimizi açtık. Doğrudan belediyemizin bünyesinde bulunan aşevimizde hazırlanan yemekleri ihtiyaç sahibi komşularımıza sıcak sıcak servis edeceğiz. Sosyal ve halkçı belediyecilik anlayışı ile çalışmayı, ihtiyacı olan herkesin yanında bulunmayı sürdüreceğiz. Yeni aşevimiz ilçemiz ve halkımız için hayırlı olsun” şeklinde konuştu.