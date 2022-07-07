Bayramda ulaşım ücretsiz olacak! Bakanlık duyurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray ve İZBAN'ın ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.
07.07.2022 - 17:01 |
Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray ve İZBAN'ın ücretsiz olarak hizmet verecek.
Ulaştırma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olarak hizmet verecek" ifadeleri yer aldı.
Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz'da;— T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) July 7, 2022
🚇Marmaray
🚇Başkentray
🚇İzban
ücretsiz hizmet verecektir.
İyi bayramlar!