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Bayramda ulaşım ücretsiz olacak! Bakanlık duyurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray ve İZBAN'ın ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi.

07.07.2022 - 17:01 |
Bayramda ulaşım ücretsiz olacak! Bakanlık duyurdu

Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray ve İZBAN'ın ücretsiz olarak hizmet verecek.

Ulaştırma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kurban Bayramı'nda ve 15 Temmuz'da Marmaray, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olarak hizmet verecek" ifadeleri yer aldı.

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