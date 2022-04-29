Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? İETT, otobüs hatları, metro ile metrobüs ücretsiz mi?

Türkiye Ramazan Bayramı’na hazırlanıyor. Oruçla geçen uzun ayın ardından milyonlar Ramazan Bayramı’nı kutlayacak. Her yıl olduğu gibi bayramda toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. İBB de bayramda toplu ulaşım ile ilgili açıklama yaptı.

BAYRAMDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 3 günlük Bayram tatilinde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Yolcu yoğunluğu anlık olarak takip edilerek, gerekli hatlara ek seferler konulacak.

İETT, OTOBÜS HATLARI, METRO İLE METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

Türkiye ve İstanbul, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 3 günlük Ramazan Bayramı tatiline hazırlanırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 29 Nisan Cuma akşamı başlayacak 5 günlük tatil için hazırlıklarını sürdürüyor. İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 2-3-4 Mayıs Ramazan Bayramı tatilinde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

İETT, otobüs hatları ile metrobüste 3 günlük Bayram boyunca Cumartesi günü planına göre sefer düzenleyecek. Garajlarda yedek otobüs ve şoför bulundurulacak. Gerekli olduğu hallerde ek seferlerle yolcu yoğunluğuna anında müdahale edilecek. Güvenli ve konforlu yolculuk sağlanması açısından araç ve şoför yetkinliği kontrolleri aralıksız devam edecek. Yolcu mağduriyeti oluşmaması için, güzergah ve durak alanlarında da kontroller sağlanacak.

İETT, Bayram sonrası 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri ise normal hafta içi sefer düzenine göre seferler yapılacak. Garajlarda ve yoğun peronlarda yedek araçlar bulundurulacak, gerekli hallerde ek seferler düzenlenecek.

Metro İstanbul ile Şehir Hatları’nda ise 1-4 Mayıs tarihleri arısında hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak. Bayram boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro; T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarımızda seferler 02.00’ye kadar devam edecek. Yine yolcu yoğunluğuna göre gerekli hallerde ek seferler konulacak.