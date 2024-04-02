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Bayramda müzelerin durumu 🏺 2024 Müzeler bayram tatilinde açık mı/kapalı mı, 9-12 Nisan arası müzeler ücretsiz mi yoksa ücretli mi?

Bayramda müzeler açık mı, , 9-12 Nisan’da müzeler kapalı mı? Bayramda müzelerin açık olup olmadığı, bunun dışında müzelerin ücretsiz olup olmadığı bayram tatilin müze gezmelerine ayıracaklar tarafından sorgulanıyor. Ramazan Bayramı 10 Nisan’da başlıyor. Bayram tatilinin 10 güne uzatılmasıyla beraber vatandaşlar müzeler için araştırmalarını hızlandırdı. Peki, bayramda müzeler de tatil mi, müzeler bayramda ücretli mi ücretsiz mi?

02.04.2024 - 16:22 |
Bayramda müzelerin durumu 🏺 2024 Müzeler bayram tatilinde açık mı/kapalı mı, 9-12 Nisan arası müzeler ücretsiz mi yoksa ücretli mi?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. 10 Nisan'da başlayacak bayram tatili 9 güne çıktı. Vatandaşlar müze ve sarayların bayramda açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Müzeler bayram tatilinde açık mı/kapalı mı, bayramda müzeler ücretsiz mi yoksa ücretli mi?

BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI KAPALI MI 2024?

TOPKAPI SARAYI

Salı günleri ziyarete kapalı

Ramazan Bayramı 1. Günü: Kapalı
Ramazan Bayramı 2. günü: Açık
Ramazan Bayramı 3 günü: Açık

DOLMABAHÇE SARAYI

Pazartesi günleri ziyarete kapalı

Ramazan Bayramı 1. Günü: Kapalı
Ramazan Bayramı 2. günü: Açık
Ramazan Bayramı 3 günü: Açık

BEYLERBEYİ SARAYI

Pazartesi günleri ziyarete kapalı

Ramazan Bayramı 1. Günü: Kapalı
Ramazan Bayramı 2. günü: Açık
Ramazan Bayramı 3 günü: Açık

RESİM MÜZESİ

Pazartesi günleri ziyarete kapalı

Ramazan Bayramı 1. Günü: Kapalı
Ramazan Bayramı 2. günü: Açık
Ramazan Bayramı 3 günü: Açık

İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ

Pazartesi günleri ziyarete kapalı

Ramazan Bayramı 1. Günü: Kapalı
Ramazan Bayramı 2. günü: Açık
Ramazan Bayramı 3 günü: Açık

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı ve MiniaTürk Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13.00-19.00 saatleri arasında; bayramın 2. ve 3. günü 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaretlere açık olacak.

Panorama 1453 Tarih Müzesi Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13.00-18.00 saatleri arasında; bayramın 2. ve 3. günü 08.00-18.30 saatleri arasında ziyaretçiye açık olacak.

 

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