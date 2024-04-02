Bayramda müzelerin durumu 🏺 2024 Müzeler bayram tatilinde açık mı/kapalı mı, 9-12 Nisan arası müzeler ücretsiz mi yoksa ücretli mi?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldı. 10 Nisan'da başlayacak bayram tatili 9 güne çıktı. Vatandaşlar müze ve sarayların bayramda açık olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Müzeler bayram tatilinde açık mı/kapalı mı, bayramda müzeler ücretsiz mi yoksa ücretli mi?

BAYRAMDA MÜZELER AÇIK MI KAPALI MI 2024?

TOPKAPI SARAYI

Salı günleri ziyarete kapalı

Ramazan Bayramı 1. Günü: Kapalı

Ramazan Bayramı 2. günü: Açık

Ramazan Bayramı 3 günü: Açık

DOLMABAHÇE SARAYI

Pazartesi günleri ziyarete kapalı

Ramazan Bayramı 1. Günü: Kapalı

Ramazan Bayramı 2. günü: Açık

Ramazan Bayramı 3 günü: Açık

BEYLERBEYİ SARAYI

Pazartesi günleri ziyarete kapalı

Ramazan Bayramı 1. Günü: Kapalı

Ramazan Bayramı 2. günü: Açık

Ramazan Bayramı 3 günü: Açık

RESİM MÜZESİ

Pazartesi günleri ziyarete kapalı

Ramazan Bayramı 1. Günü: Kapalı

Ramazan Bayramı 2. günü: Açık

Ramazan Bayramı 3 günü: Açık

İSLAM MEDENİYETLERİ MÜZESİ

Pazartesi günleri ziyarete kapalı

Ramazan Bayramı 1. Günü: Kapalı

Ramazan Bayramı 2. günü: Açık

Ramazan Bayramı 3 günü: Açık

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı ve MiniaTürk Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13.00-19.00 saatleri arasında; bayramın 2. ve 3. günü 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaretlere açık olacak.

Panorama 1453 Tarih Müzesi Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13.00-18.00 saatleri arasında; bayramın 2. ve 3. günü 08.00-18.30 saatleri arasında ziyaretçiye açık olacak.