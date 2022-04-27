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Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2022? Bayramda ücretsiz köprüler hangileri? Osmangazi Köprüsü bayramda ücretli mi?

Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2022? sorusu Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşlar tarafından araştırılan konuların başında geliyor. Ücretsiz körü ve otoyollar açıklandı. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Yapılan açıklamada, kararın, yap-işlet-devret projelerini kapsamadığı belirtildi. Peki, Bayramda ücretsiz köprüler hangileri? Osmangazi Köprüsü bayramda ücretli mi? Bayramda hangi yollar ücretsiz? Ramazan Bayramı köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte detaylar…

27.04.2022 - 09:47 |
Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2022? Bayramda ücretsiz köprüler hangileri? Osmangazi Köprüsü bayramda ücretli mi?

Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olacak köprü ve otoyollar açıklandı. Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin karara göre, bayram tatili nedeniyle bazı köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Peki, Bayramda ücretsiz köprüler hangileri? Osmangazi Köprüsü bayramda ücretli mi? Bayramda hangi yollar ücretsiz? Ramazan Bayramı köprü ve otoyollar ücretsiz mi? İşte detaylar…

BAYRAMDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bayram tatili nedeniyle KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler, 30 Nisan Cumartesi (Cumayı cumartesiye bağlayan gece) saat 00.00'dan başlayarak, 5 Mayıs Perşembe saat 07.00'ye kadar ücretsiz olacak.

Yap-işlet-devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

BAYRAMDA ÜCRETSİZ OLAN KÖPRÜLER HANGİLERİ?

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

RAMAZAN BAYRAMINDA HANGİ KÖPRÜLER ÜCRETLİ OLACAK?

- Yavuz Sultan Selim Köprüsü (3. Köprü)

- Osmangazi Köprüsü

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