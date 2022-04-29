Bayramda açık görüş var mı? Cezaevlerinde açık görüş günleri ne zaman? İşte Adalet Bakanlığı’nın açık görüş genelgesi!

Ramazan Bayramı nedeniyle Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzalı açık görüş genelgesi pek çok mahkum ve yakını tarafından merak ediliyor. Peki, Bayramda açık görüş var mı? Bayramda cezaevlerinde açık görüş olacak mı? Cezaevlerinde açık görüş günleri ne zaman? İşte Adalet Bakanlığı’nın açık görüş genelgesi!

BAYRAMDA AÇIK GÖRÜŞ VAR MI?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Ramazan Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Ceza ve infaz kurumlarında 3-8 Mayıs'ta açık görüş yapılacak.

AÇIK GÖRÜŞ GÜNLERİ NE ZAMAN?

Genelgeye göre, Covid-19 salgını nedeniyle ceza ve infaz kurumlarında bir süredir yapılamayan açık görüşler, Ramazan Bayramı dolayısıyla 3-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

KORONAVİRÜS OLANLAR AÇIK GÖRÜŞ HAKKINDAN YARARLANABİLECEK Mİ?

Covid-19 pozitif ve temaslı olan hükümlü ve tutukluların açık görüş hakları ise saklı kalmak üzere ertelenecek.

AÇIK GÖRÜŞ KURALLARI AÇIKLANDI!

Her ziyaret sonrasında 15 dakika boyunca görüş alanı havalandırılacak, ziyaretçiler ile hükümlü ve tutukluların temas ettiği alanlar hijyen malzemeleriyle temizlenecek.

Görüş mahalli ve ziyaretçilerin bulunduğu diğer alanlarda yeteri kadar el dezenfektanı bulundurulacak.

Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak.

Genelgeye göre, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup da bu cezaları infaz edilen hükümlü ve tutuklular açık görüşten yararlanamayacak.