Bayram yaklaşıyor! Kurban kesim fiyatları açıklandı

Aydın Kasaplar Celepler Odası tarafından yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların merakla beklediği 2026 yılı kurban kesim ve işleme ücretleri açıklandı. Oda tarafından paylaşılan fiyat listesine göre 2025 yılında 7 bin 500 TL olan büyükbaş hayvan kesim ve paylama ücreti bu yıl 15 bin TL olarak belirlenirken, 2025 yılında 500 TL olan küçükbaş hayvan kesim ücreti ise bin TL oldu. Açıklanan tarifede et işleme hizmetleri de yer aldı. Buna göre kuzu işleme kilogram başına 50 TL, kuşbaşı doğrama 40 TL, kıyma çekimi 40 TL olarak belirlendi. Ayrıca sucuk dolum hizmetinin kilogram fiyatı ise 250 TL oldu.



Yetkililer, vatandaşların kurban kesimlerini belgeli, ehliyetli ve hijyen kurallarına uygun şekilde hizmet veren kasaplara yaptırmaları gerektiğini hatırlatarak, kurallara uymayan kişilerin tespit edilmesi halinde cezai işlem uygulanacağını açıkladı.