Bayram tatilinde bankalar açık mı? Bankalar 20 Haziran’da açık mı, bankaların bayram tatili kaç gün 2024, bankalar için bayram tatili kaç gün?

Bankalar bayram tatili kaç gün, bayram tatilinde bankalar açık mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada "Kamu çalışanlarımız için 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı sonrasındaki 2 günlük süreyi de idari izin kapsamına aldık. Perşembe ve cuma günlerini de bayram tatiline ekleyerek 9 günlük bir tatil imkanı sağlamış oluyoruz." dedi. Söz konusu açıklamaların ardından bankalarda işi olanlar bankaların çalışma günlerini sorgulamaya başladı. Resmi tatil günlerinde bankalar, kargo firmaları, hastaneler ve diğer kamu kurumları kapalı oluyor. İdari izin kapsamında bankaların izin durumları sorgulanıyor. Peki, Bankalar bayramda açık mı 20 Haziran’da bankalar kapalı mı?

20 HAZİRAN BANKALAR AÇIK MI?

Kurban Bayramı 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma resmi tatil değildir. Yani, özel sektör çalışanları için bayram tatili arefe günü öğlen başlayacak.

BAYRAM TATİLİNDE BANKALAR AÇIK MI?

İdari izin kamu çalışanlarını kapsıyor. Bu nedenle özel sektör bankalar idari izin kapsamında yer almıyor. Bankalar Borsa İstanbul'un çalışma prensibine ayak uydurduğu için doğrudan Borsa İstanbul'un çalışma durumunu göz önünde bulunduruyor.



Memurlar, devlet dairelerinde çalışanlar, belediye çalışanları, öğretmenler perşembe ve cuma günleri idari izinli sayılacaklar ve bu kesim için tatil 9 gün olacak.



Bayram boyunca hastane, kargo firmaları ve bankalar kapalı olacak.

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