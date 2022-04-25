Bayram tatili kaç gün? Okullarda Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak, bayram tatili ne zaman başlıyor?

Kabine toplantısı bugün yapılacak. Ramazan Bayram tatilinin ana gündem maddesi olacak toplantının, saat 16.30'da başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda Pençe-Kilit operasyonu, ekonomik gelişmeler de ele alınacak.

Bayram tatili kaç gün, 5-6 Mayıs tatil olur mu?

Özel şirketler çalışanlarına 2 gün idari izin verip, haftanın 5 günü çalışanlar cumartesi- pazarları birleştirerek 9 gün izin yapabilir.

Ramazan Bayramı resmi tatil olduğundan, tüm çalışanlar 3.5 gün izin yapacak. Arefe günü 1 Mayıs'a denk geldiğinden, pazar günü izin yapanların izinleri arefe içine dahil olmuş olacak. Perşembe ve Cuma günleri idari izin ilan edilirse, 5-6 Mayıs tatil olur ve bayram tatili hafta sonuyla birlikte 9 güne çıkar.

Kabine Toplantısıyla birlikte bayram tatili ile ilgili kafa karışıklığı ortadan kalkacak.