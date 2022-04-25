Bayram tatili kaç gün? Okullarda Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak, bayram tatili ne zaman başlıyor?
Bayram tatili kaç gün, 9 gün mü? sorularının ardı arkası kesilmiyor. Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı bugün yapılacak Kabine Toplantısıyla netleşecek. Ramazan Bayramının ilk günü 2 Mayıs Pazartesi, son günü ise 4 Mayıs Çarşamba günü kutlanacak. 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günlerinin de resmi tatil ilan edilmesi durumunda 9 gün günlük tatil izni kullanılacak. Peki, 5-6 Mayıs tatili olur mu, Okullarda Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü olacak?
Kabine toplantısı bugün yapılacak. Ramazan Bayram tatilinin ana gündem maddesi olacak toplantının, saat 16.30'da başlaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda Pençe-Kilit operasyonu, ekonomik gelişmeler de ele alınacak.
Bayram tatili kaç gün, 5-6 Mayıs tatil olur mu?
Özel şirketler çalışanlarına 2 gün idari izin verip, haftanın 5 günü çalışanlar cumartesi- pazarları birleştirerek 9 gün izin yapabilir.
Ramazan Bayramı resmi tatil olduğundan, tüm çalışanlar 3.5 gün izin yapacak. Arefe günü 1 Mayıs'a denk geldiğinden, pazar günü izin yapanların izinleri arefe içine dahil olmuş olacak. Perşembe ve Cuma günleri idari izin ilan edilirse, 5-6 Mayıs tatil olur ve bayram tatili hafta sonuyla birlikte 9 güne çıkar.
Kabine Toplantısıyla birlikte bayram tatili ile ilgili kafa karışıklığı ortadan kalkacak.