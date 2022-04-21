Bayram tatili birleşecek mi, Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? Bayram tatili kaç gün olacak?
Bayram tatili için sabırsız bekleyiş devam ederken, bayramın 9 gün olup olmayacağına yönelik araştırmalar da arttı. Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Bayram tatili değerlendirmek isteyenler, planlama yapmak için “Bayram tatili birleşecek mi?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?
Ramazan Bayramı’nın ilk günü pazartesi gününe denk deldiğinden, bayram tatilinin kaç gün olacağı hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda bayramın hafta içine denk gelmesiyle 1 buçuk gün idari izin verilerek bayram tatili hafta sonu ile birlikte 9 güne çıkarılmıştı.
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI 2022
Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
BAYRAM TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ, RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
1 Mayıs 2022 Pazar: Ramazan Bayramı arifesi
2 Mayıs 2022 Pazartesi: Ramazan Bayramı 1. Gün
3 Mayıs 2022 Salı: Ramazan Bayramı 2. Gün
4 Mayıs 2022 Çarşamba: Ramazan Bayramı 3. Gün
Ramazan Bayramı arifesi Pazar gününe denk geliyor. 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs, Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günleri resmi olarak bayram tatili, 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri bayram tatilinin içine katılırsa, hafta sonu ile birlikte tatil 9 güne çıkacak.
Bayram öncesinde yapacağı Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram tatili konusunu ele alması bekleniyor.