GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemBayram tatili birleşecek mi, Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? Bayram tatili kaç gün olacak?
HaberlerGündem Haberleri Bayram tatili birleşecek mi, Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? Bayram tatili kaç gün olacak?
ABONE OL

Bayram tatili birleşecek mi, Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? Bayram tatili kaç gün olacak?

Bayram tatili için sabırsız bekleyiş devam ederken, bayramın 9 gün olup olmayacağına yönelik araştırmalar da arttı. Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Bayram tatili değerlendirmek isteyenler, planlama yapmak için “Bayram tatili birleşecek mi?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, Bayram tatili kaç gün olacak, 9 gün mü?

21.04.2022 - 13:48 |
Bayram tatili birleşecek mi, Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? Bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü pazartesi gününe denk deldiğinden, bayram tatilinin kaç gün olacağı hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda bayramın hafta içine denk gelmesiyle 1 buçuk gün idari izin verilerek bayram tatili hafta sonu ile birlikte 9 güne çıkarılmıştı.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI 2022

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

BAYRAM TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ, RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

1 Mayıs 2022 Pazar: Ramazan Bayramı arifesi

2 Mayıs 2022 Pazartesi: Ramazan Bayramı 1. Gün

3 Mayıs 2022 Salı: Ramazan Bayramı 2. Gün

4 Mayıs 2022 Çarşamba: Ramazan Bayramı 3. Gün

Ramazan Bayramı arifesi Pazar gününe denk geliyor. 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs, Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günleri resmi olarak bayram tatili, 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri bayram tatilinin içine katılırsa, hafta sonu ile birlikte tatil 9 güne çıkacak.

Bayram öncesinde yapacağı Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram tatili konusunu ele alması bekleniyor.

GÜNCEL HABERLER

Bakan Kurum: Avrupa'nın yeşil hidrojen kaynağı Türkiye olabilir

Bakan Kurum: Avrupa'nın yeşil hidrojen kaynağı Türkiye olabilir

Memur maaşları ve emekli aylıklarına zam geliyor! Oran verildi! 1500 lira! Tek tek hesaplandı

Memur maaşları ve emekli aylıklarına zam geliyor! Oran verildi! 1500 lira! Tek tek hesaplandı

Avusturya, Rusya'dan petrol ithalatını durdurdu

Avusturya, Rusya'dan petrol ithalatını durdurdu

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Avusturya, Rusya'dan petrol ithalatını durdurdu

Avusturya, Rusya'dan petrol ithalatını durdurdu

Sıradaki Haber
Ramazan Bayramı hangi gün? Bayram ne zaman başlıyor ve bitiyor, bayramın birinci günü hangi ay, kaçında?

Ramazan Bayramı hangi gün? Bayram ne zaman başlıyor ve bitiyor, bayramın birinci günü hangi ay, kaçında?

Sıradaki Haber
Pamukkale Üniversitesi 81 sözleşmeli personel alacak!

Pamukkale Üniversitesi 81 sözleşmeli personel alacak!

Sıradaki Haber
Türk lirası ile ilgili flaş karar! Bakanlık duyurdu

Türk lirası ile ilgili flaş karar! Bakanlık duyurdu

Sıradaki Haber