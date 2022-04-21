Bayram tatili birleşecek mi, Ramazan Bayramı tatili 9 gün mü? Bayram tatili kaç gün olacak?

Ramazan Bayramı’nın ilk günü pazartesi gününe denk deldiğinden, bayram tatilinin kaç gün olacağı hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceği merak ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda bayramın hafta içine denk gelmesiyle 1 buçuk gün idari izin verilerek bayram tatili hafta sonu ile birlikte 9 güne çıkarılmıştı.

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI 2022

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

BAYRAM TATİLİ BİRLEŞECEK Mİ, RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

1 Mayıs 2022 Pazar: Ramazan Bayramı arifesi

2 Mayıs 2022 Pazartesi: Ramazan Bayramı 1. Gün

3 Mayıs 2022 Salı: Ramazan Bayramı 2. Gün

4 Mayıs 2022 Çarşamba: Ramazan Bayramı 3. Gün

Ramazan Bayramı arifesi Pazar gününe denk geliyor. 2 Mayıs Pazartesi, 3 Mayıs, Salı ve 4 Mayıs Çarşamba günleri resmi olarak bayram tatili, 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri bayram tatilinin içine katılırsa, hafta sonu ile birlikte tatil 9 güne çıkacak.

Bayram öncesinde yapacağı Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram tatili konusunu ele alması bekleniyor.