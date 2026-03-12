Bayram Tatili 9 Gün Olur mu? 2026 Ramazan Bayramı Tatili Uzatılacak mı, Kaç Gün Sürecek?

Haberin Devamı

İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan Bayramı için geri sayım hızlandı. 2026 yılı dini günler takvimine göre bayramın Cuma günü başlayacak olması, "Bayram tatili 9 gün olacak mı?" tartışmalarını da beraberinde getirdi. Özellikle kamu çalışanları ve tatil planı yapan vatandaşlar, hükümetten gelecek idari izin açıklamasını bekliyor.

Bayram Tatili 9 Gün Olur mu? İşte O Senaryo

2026 yılında Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne tamamlanması için gözler hafta başına çevrildi. Bayramın 1. günü 20 Mart Cuma gününe denk geliyor. Tatilin 9 güne çıkabilmesi için 16-17-18 Mart (Pazartesi, Salı, Çarşamba) günlerinin ve Arefe olan Perşembe gününün tam gün idari izin ilan edilmesi gerekiyor.

Şu anki resmi takvime göre tatil 3,5 gün olarak görünse de, geçmiş yıllardaki uygulamalar vatandaşlardaki 9 gün beklentisini artırıyor. Ancak bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bu yıl resmi bir uzatma kararının çıkma ihtimali düşük değerlendiriliyor.

2026 Ramazan Bayramı Tatil Takvimi

Ramazan Bayramı Arefesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım Gün) Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

Okul Ara Tatili ve Bayram Birleşiyor

Öğrenciler için 2026 yılı büyük bir sürprizle geldi. MEB takvimine göre okullardaki ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi günü başlıyor ve tam bayramın başladığı 20 Mart Cuma günü sona eriyor. Bu durum öğrenciler ve öğretmenler için bayram tatilinin doğal olarak 9 güne çıkmasını sağladı. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 14 Mart Cumartesi'den 22 Mart Pazar gününe kadar kesintisiz tatil yapacak.

Özel Sektörde Tatil Kaç Gün Olacak?

Hükümet idari izin kararı alsa dahi bu karar genellikle sadece kamu personelini kapsıyor. Özel sektör çalışanları için yasal tatil süreci 19 Mart Perşembe saat 13.00'te başlayacak ve Pazar akşamı sona erecek. Birçok özel işletme, Cumartesi ve Pazar günlerini zaten tatil olarak uyguladığı için çalışanlar Cuma günüyle birleşen bir hafta sonu tatili yapmış olacak.

9 Günlük Tatil Kararı Ne Zaman Açıklanır?

Bayram tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına dair nihai kararın Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Turizm sektörünün beklentisi ve vatandaşların planları doğrultusunda bu kararın bayramdan en az bir hafta önce netleşmesi öngörülüyor.

