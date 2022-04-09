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GündemBayram tatili 9 gün olacak mı, 5-6 Mayıs tatil mi? Bayram tatili kaç gün?
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Bayram tatili 9 gün olacak mı, 5-6 Mayıs tatil mi? Bayram tatili kaç gün?

Bayram tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Bayram tatili, vatandaşları tarafından merak ediliyor. 2 Nisan'da başlayan 11 ayın sultanı Ramazan ayı oruç ibadetleri ile idrak edilirken, mayıs ayına denk gelen Ramazan Bayramı tatilinin hafta sonu ile birleşip 9 gün tatil olup olmayacağı sorgulanıyor. Peki, Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 5-6 Mayıs tatil mi?

09.04.2022 - 12:57 |
Bayram tatili 9 gün olacak mı, 5-6 Mayıs tatil mi? Bayram tatili kaç gün?

Ramazan ayı devam ederken, vatandaşların bayram tatili için yaptıkları aramalar da arttı. Bayram 2 Mayıs’ta başlıyor. 4 gün sürecek bayram tatilinin hafta sonu ile birleşip 9 gün olması yönündeki beklentiler ise arttı. Peki, Bayram tatili 9 gün olacak mı? ve 5-6 Mayıs tatil mi?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ramazan ayı bu yıl nisan ayında idrak edilecek. Ramazan Bayramı arefe günü 1 Mayıs olacak. Ramazan Bayramı’nın ilk günü 2 Mayıs, son günü ise 4 Mayıs olacak.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN, 5-6 MAYIS TATİL Mİ?

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

Bayram tatilinin 9 gün olması için 5 ve 6 Mayıs tarihlerinin de resmi ya da idari tatil ilan edilmesi gerekecek. İdari tatil ilan edilmesi halinde sadece memurlar 9 gün günlük izinden faydalanmış olacak.
Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi ise 27 Nisan'da idrak edilecek.  

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