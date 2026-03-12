Bayram Tatili 9 Gün Olacak mı? 2026 Ramazan Bayramı Tatil Takvimi ve Okul Ara Tatili Detayları

Haberin Devamı

19 Şubat'ta başlayan Ramazan-ı Şerif'in sonuna yaklaşırken, tatil planlarını netleştirmek isteyen vatandaşlar "Bayram tatili 9 gün olur mu?" sorusunu gündeme taşıdı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 dini günler takvimine göre Bayram tarihleri belli oldu. Bu yıl bayramın okullardaki ikinci ara tatil dönemiyle çakışması ise öğrenciler ve veliler için farklı bir planlama imkanı sunuyor.

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2026 yılında Ramazan Bayramı Mart ayının ikinci yarısında idrak edilecek. Resmi takvimde yer alan tarihler şu şekilde: 19 Mart 2026 Perşembe: Ramazan Bayramı Arefe Günü 20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı 1. Gün 21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. Gün 22 Mart 2026 Pazar: Ramazan Bayramı 3. Gün

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Mevcut takvime göre Bayram tatili Cuma günü başlıyor ve Pazar günü sona eriyor. Hafta içi olan Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Arefe günü olan Perşembe (yarım gün) için toplamda 3,5 gün izin alanlar tatillerini 9 güne tamamlayabiliyor. Ancak bayramın Cuma günü başlaması nedeniyle, resmi bir kararla 9 günlük toplu bir tatil ilan edilme ihtimali düşük görülüyor.

OKULLARDA ARA TATİL VE BAYRAM BİRLEŞİYOR

2026 MEB çalışma takvimine göre okullarda ikinci ara tatil 16 Mart Pazartesi başlayıp 20 Mart Cuma günü sona erecek. Ramazan Bayramı'nın birinci gününün 20 Mart Cuma olması, öğrencilerin ara tatil ile bayram tatilini aynı hafta içinde geçireceği anlamına geliyor.

Haberin Devamı

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI KAÇ GÜN TATİL YAPACAK?

Resmi tatil takvimine göre Arefe günü öğleden sonra başlayan tatil, Pazar akşamı sona erecek. Kamu çalışanları ve özel sektör için yasal tatil süresi 3,5 gün olarak uygulanacak. Herhangi bir idari izin kararı gelmediği sürece, 2026 Ramazan Bayramı takvimi hafta sonuyla birleşen bir tatil periyodu sunacak.