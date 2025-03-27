Bayram alışverişine çıkanlar Tarihi Ulus Hali'nde yoğunluk oluşturdu

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala alışveriş telaşı da başladı. Semt pazarlarında, mağazalarda çocukları ve kendileri için kıyafet ve ayakkabı alanlar, ayrıca şeker, kolonya, çikolata ve lokum alışverişi yaptı. Ankara'da bayram için hazırlıklar, şehrin en yoğun alışveriş noktalarından Tarihi Ulus Hali'nde de devam etti. Bayram sofralarının eksiklerini tamamlamak isteyenler, alışverişlerinde yoğunlukla şeker, çikolata ve lokuma yer verdi. Fiyatları en çok değişkenlik gösteren ürün ise kilogramı 130 lira ila 1300 lira arasında satılan çikolata oldu.

'BUGÜNDEN BAŞLIYOR YOĞUNLUK'

Şerbetli tatlı ve lokum satan esnaf Şuayip Ali, haldeki kalabalığa dikkat çekerek, "Gördüğünüz gibi ucuz satıyoruz, herkes geliyor, her yer kalabalık. Tulumba, baklava çeşitleri, bu tarafta da lokum var. Güzel, taze, günlük çıkıyor, herkes alıyor. Bugünden başlıyor yoğunluk, cuma, cumartesi daha kalabalık olmasını bekliyoruz. Fiyatlar ucuz, baklava çeşitleri 120 lira, tulumba 110 lira, lokum çeşitleri 99 lira" dedi.

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'TORUNLARA ŞEKER VERECEĞİM'

Torunları için şeker alışverişi yapan Mehmet Altınbulak, "Gelen giden oluyor, kızlar geliyor, oğlan geliyor derken şeker alıyoruz. Biraz pahalı ama emekliye göre. Ne yapalım idare edeceğiz artık, başka yolu yok. Mamak'tan geliyorum, yarım kilo alacağım. Biraz daha uygun burası, markete gitmiyorum. Torunlara da 10 lira, 20 lira harçlık anca verebilirim. Gelirlerse şeker vereceğim" diye konuştu.