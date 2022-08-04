Bayram Ali Ersoy kimdir? ÖSYM Başkanı kim oldu? İşte Bayram Ali Ersoy geçmişi ve kariyeri...

Resmi Gazete'deki karara göre; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Söz konusu atamanın ardından Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un kim olduğu merak edilemeye başlandı.

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kimdir?

Aslen Ispartalı olup 1974 yılında İstanbul Bayrampaşa da doğdu. İlk orta ve liseyi İstanbul da tamamladıktan sonra 1991-1996 yılları arasında ODTU Matematik öğretmenliği programını bitirdi. Ardında 1999 yılında Yüksek Lisans ve 2002 yılında doktorayı YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim dalında tamamladı. 2008-2009 yılında Univercity of Cincinnati de post doktora için ABD de 1 yıl bulundu. 2012 yılında doçent ve 2017 yılında profesörlük unvanlarını aldı. İdari olarak 2011-2019 yılları arası YTU Uluslararası ilişkiler koordinatörü, 2015-2016 yılı arası FBE Müdür yardımcılığı, 2016-2017 Personel daire başkanlığı, 2017-2020 yılları arasında Genel sekreterlik görevlerinde bulundu. Eğitim Bir Sen 8 no’lu şube kurucu başkanlığı görevinde bulundu. Halen ESAM İstanbul temsilciliğini yürütmektedir. Evli 2 çocuk babası olan Dr. Ersoy iyi derecede İngilizce bilmektedir.

YTÜ Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünde görev yapmaktadır. 24 adet Lisansüstü tez yöneticiliği yaptı. Hali hazırda 5 doktora ve 1 yüksek lisans danışmanlığı devam etmektedir. Pek çok uluslararası makale ve cebir alanında ulusal kitapları vardır. Çalışma alanları teorik olup cebir alanındadır.