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Bayraktar TB3 SİHA bir testi daha başarıyla tamamladı

Baykar'ın yerli ve milli olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA, bir testi daha başarıyla tamamladı. Bayraktar TB3'ün 61. test uçuşunda "Orta İrtifa Sistem Tanımlama ve Performans Testi" başarıyla gerçekleştirildi. İşte ayrıntılar...

18.07.2024 - 08:48 |
Bayraktar TB3 SİHA bir testi daha başarıyla tamamladı

Baykar'ın yerli ve milli olarak geliştirdiği Bayraktar TB3 SİHA bir testi daha başarıyla tamamladı. 24 saat uçarak gerçekleştirilen test başarıyla tamamlandı. Bayraktar TB3 toplamda 535 saat uçtu.

Baykar'dan yapılan paylaşım şöyle:

İLK KEZ TEKNOFEST’TE SERGİLENDİ

Bayraktar TB3 SİHA, Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandırmak için 3 büyük şehirde düzenlenen TEKNOFEST kapsamında 27 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda TEKNOFEST İstanbul’da ilk kez halka açık olarak sergilendi. Ardından Ankara ve İzmir’de yapılan TEKNOFEST’lere de katıldı.

TCG ANADOLU’DAN İLK UÇUŞ 2024’TE

Bayraktar TB3 SİHA, katlanabilen kanat yapısıyla TCG Anadolu gibi kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip dünyadaki ilk silahlı insansız hava aracı olacak. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3 için 2024 yılı içinde TCG Anadolu gemisinde testlere başlanmasını planladıklarını açıklamıştı. Bayraktar TB3’ün sahip olacağı kabiliyetler bu sınıftaki insansız hava araçları açısından da önemli bir yenilik olacak. Görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olacak milli SİHA, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda edilebilecek. Böylece keşif-gözetleme, istihbarat ve taşıdığı akıllı mühimmatlar ile taarruz görevlerini deniz aşırı hedeflere karşı icra ederek Türkiye’nin caydırıcı gücünde çarpan etkisi yapacak.

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